شكرا لبحثكم عن خبر وكيل محافظة معين من مليشيا الحوثي يقود معركة ضد ”الشرعية” من داخل مارب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر قبلية، اليوم السبت، أن وكيل محافظة معين من قبل مليشيا الحوثي يقود معركة ضد "الشرعية" من داخل محافظة مارب.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن الشيخ ناصر بن غالب الأجدع الموالي للمليشيا والمعين من قبلها وكيلا لمحافظة المحويت، احتجز عدداً من أطقم اللواء 117 مشاة وعددا آخر من الأطقم التابعة لمقاومة حجور كانت في طريقها إلى جبهة العبدية بمحافظة البيضاء.

وبينت المصادر إن الاجدع وهو نجل الشيخ القبلي البارز غالب بن ناصر الأجدع، نصب نقطة تقطع بمديرية حريب احتجزت عدداً من أطقم الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.

وأشارت المصادر الى أن الأجدع نصب نقطة للتقطع في منطقة شرق للتقطع مطلع أكتوبر، وشرع في منع أطقم الجيش والمقاومة من المرور وتعزيز جبهة العبدية جنوبي مأرب.

ويتواجد الاجدع منذ أشهر بين أبناء قبيلته آل جناح أحد فخوذ قبيلة مراد الشهيرة، وورد اسم والده الشيخ غالب الأجدع، ضمن 90 شخصا معارضا للمليشيا أصدرت بحقهم الحكم بالإعدام غيابيا.