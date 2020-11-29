شكرا لبحثكم عن خبر آخر فرصة لتقديم الادلة بشأن جريمة قتل وتعذيب ”الاغبري” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - منحت الشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، اليوم السبت، آخر فرصة لتقديم الادلة في قضية قتل وتعذيب الشاب عبدالله الاغبري، الذي قضى أواخر أغسطس الماضي، في جريمة هزت الرأي العام.

وقال محامي أولياء الدم، وضاح قطيش، في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه "المشهد اليمني"، إن "المحكمة رفعت جلستها ليومنا هذا وأجلت لإستكمال استعراض الفيديوهات المصورة للجريمة إلى الجلسة القادمة ومنحت محاميي المتهمين آخر فرصة لتقديم ما لديهم من أدلة والتأجيل إلى السبت القادم".

وذكر قطيش ان ذلك جاء بعد انتهاء فترة الاستراحة واستئناف الشعبة الجزائية جلستها المنعقدة اليوم وقامت في الجلسة باستعراض تسجيلات الفيديو المصور لمسرح الجريمة أثناء ارتكابها من قبل المتهمين ومن معهم.

و واصلت المحكمة جلسة طويلة لإعادة الاستماع ومشاهدة التسجيل الرقمي لواقعة تعذيب الشاب الاغبري، بناء على طلب محاميي المتهمين.

وكان من المنتظر أن يقدم محامو الدفاع، حيثيات طعنهم في الحكم الابتدائي الذي قضى بإعدام ستة مدانين، وحبس سادس مدة سنتين، في حين يحاكم متهمون آخرون كفارين من وجه العدالة.

والمدانون المحكومون بالإعدام رميا بالرصاص، هم مالك محل السباعي، عبد الله السباعي، والعاملين لديه وليد العامري، محمد الحميدي، دليل شوعي الجربة، و منيف مغلس، بينما قضت المحكمة بالسجن مدة سنتين على المتهم السادس عبدالله القدسي من تاريخ القبض عليه.