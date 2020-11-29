مليشيا الحوثي تشرع في عملية توظيف أحادية لمئات الوظائف في جامعة صنعاء ”وثيقة”

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يزيد بن سلمان - شبوة - شرعت مليشيا الحوثي في عملية توظيف أحادية الجانب لأكثر من 340، كادرا جديدا إلى الطواقم الأكاديمية بجامعة صنعاء.
ونشرت صحيفة حوثية إعلان لوظائف شاغرة بجامعة صنعاء تتضمن أكاديميين من حملة الدكتوراه والماجستير والباكالوريوس.
وقالت مصادر إعلامية إن تعميما داخليا لعمداء الكليات، نص ألا يكون من بين المتقدمين لشغل وظيفة المعيد، الطلاب الاوائل المسجلين على قائمة الانتظار في الجامعة منذ نهاية عام 2014.
وتهدف المليشيا الحوثية إلى السيطرة أكاديميا على جامعة صنعاء الصرح العلمي الأكبر في اليمن بعد تشريد الكوادر السابقة وقطع مرتباتهم وإسقاط أسماءهم وطردهم من المساكن الخاصة بالأكاديميين.
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