مصادر تكشف عن خلافات شديدة بين قيادات حوثية في الحديدة وصلت إلى التصفيات الجسدية

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يزيد بن سلمان - شبوة - اتسعت رقعة الخلافات بين قيادات ميليشيا الحوثي الميدانية في محافظة الحديدة حتى وصلت إلى حد التصفيات الجسدية.

وكشفت مصادر إعلامية عن خلافات حادة بين مشرفي ميليشيات الحوثي الكهنوتية، تطورت إلى تصفيات جسدية في مديريات المدينة .

وقالت المصادر أن الخلافات بين مشرفي المليشيات الحوثية الكهنوتية في الحديدة نشبت عقب قيام قياديٍ كهنوتي بتصفية قيادي حوثي ينتمي إلى بلدة المحجر في نقطة أمنية بمنطقة ظمي .

ويأتي هذا ضمن مسلسل صراعات الأجنحة داخل الميليشيا والذي راح ضحيته عدد كبير من أبرز قيادات الميليشيا السياسية والعسكرية والذي كان أخرها حسن زيد أمين عام حزب الحق.

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