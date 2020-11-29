عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غارات للتحالف تدمر مواقع وآليات لمليشيا الحوثي شرقي حزم الجوف

الأحد 29 نوفمبر 2020

الخليج 365

دمرت مقاتلات التحالف العربي، السبت، مواقع تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية شرقي محافظة الجوف، شمالي شرق.



ونفذت مقاتلات التحالف العربي - بحسب مصادر ميدانية - سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مناطق مختلفة شرقي مدينة الحزم، عاصمة المحافظة.

وأدت الغارات الجوية التي تزامنت مع أخرى استهدفت المليشيا في مديرية خب الشعف، شمالي المحافظة، إلى تدمير أطقم وعربات، إلى جانب سقوط قتلى وجرحى.

إلى ذلك، تواصلت المواجهات العنيفة والقصف المدفعي والصاروخي المتبادل بين قوات الجيش وبين مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات قتالية عدة شرقي الحزم.

وتدور معارك شرسة منذ أكثر من أسبوعين في جبهات القتال الواقعة شرقي الحزم، اسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا المتمردة، إضافة إلى تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والمعدات.