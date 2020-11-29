شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي : يجب علينا الوقوف بجانب تركيا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال القيادي الحوثي محمد ناصر البخيتي محافظ محافظة ذمار والمعين من المليشيا غير المعترف بها إن الدول الإسلامية عليها أن تقف بجانب تركيا.
ونشر البخيتي تغريدة له على حسابه بتويتر رصدها المشهد اليمني قال فيها إن تأييد الاتحاد الاوروبي لتفتيش سفينة تجارية تركية يعد بلطجة سافرة ومستفزة ويكشف حقيقة عداء دول الغرب.
وأضاف :" لذلك فإن علينا كدول اسلامية تجاوز خلافتنا الداخلية والوقوف إلى جانب تركيا، لأن عدم قيامنا بذلك يتيح للغرب فرصة الانفراد بكل دولة مسلمة على حده".
وتأتي هذه التصريحات الحوثية بعد الأنباء المتضاربة عن دعوة تركيا للتدخل في اليمن بعد سنوات من الحرب والذي بدوره نفت وكالة الأناضول الرسمية الخبر.
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