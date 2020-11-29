شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يحجبون المواقع الإلكترونية لهذا السبب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، عدم قدرتهم على تصفح عدة مواقع إخبارية منذ الأمس، في إشارة إلى إقدام الميليشيا على حجب المواقع الإلكترونية لتسير على نهج النظام الإيراني الذي يدعمها.

وتحدث متصفحون لشبكة الإنترنت في مناطق الحوثيين لـ "المشهد اليمني" أنهم لاحظوا عدم قدرتهم على دخول مواقع إلكترونية مناهضة للميليشيات الموالية لإيران أو حتى المواقع الإلكترونية المحايدة منها، وذلك عبر شركتي “يمن نت، ويمن موبايل”، الخاضعتين لسيطرة الميليشيا في صنعاء.

وأضافوا أنهم لجأوا لإستخدام كاسر الحجب حتى يتمكنوا من تصفح المواقع الإخبارية، فيما لا يزال الكثيرون غير قادرين على تخطي مصاعب الحجب المفروضة من قبل سلطة أمر الواقع في صنعاء.

وأشار مراقبون إلى أن لجوء الميليشيا لهكذا تصعيد يدل على محاولتها إخفاء حقائق خسارتها في الجبهات كمأرب والجوف والساحل الغربي، وغالباً ما تلجأ لعملية الحجب عندما تتلقى خسائر فادحة، حتى تحافظ على معنويات مقاتليها والمواطنين في مناطق سيطرتهم.