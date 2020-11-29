شكرا لقرائتكم خبر عن شمس الكويتية ترفع ملابسها الخفيفة لكشف منطقة حساسة والان نتابع التفاصيل

عدن - ياسمين للتهامي - نشرت الفنانة شمس الكويتية، صورة حديثة لها عبر حسابها على تطبيق انستغرام، أثارت جدلا واسعا بين جمهورها.

وظهرت الفنانة شمس، في اطلالتها وهي ترتدي ملابس خفيفة ويديها ترفعها من تحت حتى كشفت فخذيها للجمهور المتابع لها عبر إنستغرام، كما ظهر من الفتحة الواسعة ليدها اليمنى ملابسها الداخلية (حمالة الصدر).

المتابعون للفنانة الكويتية، دخلوا في جدل كبير حول صورتها الحديثة، فمنهم من أشاد بها ومنهم من انتقد اطلالتها ووصفها بالفاضحة والمعيبة وغير الملائمة للتاريخ والتراث والقيم والعادات الكويتية.وكانت الفنانة شمس الكويتية، قد ذكرت مؤخراً إنها تعيش حالة من التوتر بسبب تقدم ثلاث أشخاص لخطبتها ولكنها رفضتهم، غير أن الثلاثة مصرين على أن تتقبل أحدهم معللين الأمر بأنها لابد وأن تقبل كي تكّون أسرة ويكون لها أبناء. حسب قولها

وسخرت شمس الكويتية من أحدهم بعد أن قال لها إنه حاصل على شهادة "بترول" فردت: "واحد قولتله المستوى الفكري لازم يكون متقارب قالي أنا عندي شهادة خريج بترول.. ويش دخل الشهادة في التقارب الفكري.. انت جاي تتوظف في أرامكو".

وأضافت شمس الكويتية في منشور لها على حسابها بتطبيق انستغرام : "رسالة لكم أنتم الثلاثة.. أنا ما أبغى أتزوج تعبت من الرفض وتعبت أقول لأ ولكن توصل لمرحلة إن يجيني ناس يقزلولي فلان مرسلني مو قولتلك لأ توسط ناس ليش".

وأكدت شمس أنها لن تقتنع بوساطة أحد لافتًة إلى أنه ليس إنجازًا أن تتزوج المرأة وتُنجب أطفالًا..فالكلاب والقطط في الشوارع يفعلونها وينجبون، إذا فليس إنجازًا للمرأة أن تفعل ذلك، معقبًة: "أنا راضية ينقال عني عانس الفنانة عانس راضية ينقال عني أرملة وكل شي أنا جربت الحياة وتزوجت وتطلقت ورحت وجيت وخلاص أنا مكتفية.. حلوا عني عشان في وجه تاني ما حابة يطلع أنا ما أبغى أتزوج".

وأردفت شمس: "كلامي لفانزي ترضون يجيكم حد عاوز يتزوجكم غصب ويسوي إغراءات غصب أنا بجيبلك وأنا بحطلك هي المرة تنشرى.. أنا ما ابيك لو تجيبلي العالم وأنا للحين مو شايفة رجال يملى ذا العين والله ومحمد رسول الله إن لو جه الرجال اللي يملى عيني قسمًا بجلال ربي لو ما عنده ياكل لكن يملى عيني راح أتزوجه".

وتابعت قائلةً: "إذا الشباب نفسهم يقولون ما عاد في رجال كيف أنا مرة وأقول في رجال ما عاد في.. أنا ماني شايفة للآن الرجل اللي يغريني يخليني أركض وراه.. أنا لو بغيت حد راح اركض وراه وأقول على سنابي أنا شمس أبغى فلان وراح أتقدمله واطلبه للزواج".

واستطردت: "وش تبون بواحدة فيني.. ترا أنا شديدة قوية خبلة فنانة متحررة ما عندها راس ما عندها راس ما عندها كبير راسها هو اللي يمشيها وش تبون تتعبون حالكم وتوسطون عالم ودنايا وإغراءات وفلوس وبيوت.. أعطني فرصة أنت ياللي تدورني إني أجيك".

واختتمت قائلًة: "المرة الصانعة هي اللي تروح تطلب الرجال لما تلاقي الرجل اللي يملى عينها ويسد عينها.. ما احب لساني لما ينطلق فخلوه.. سيبونا من هالسيرة هذه رسالة وجهتها للمهاطيف الثلاث ماابيكم".