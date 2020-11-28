شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. هيا مرعشلي تستعرض أفخاذها العارية وتتحدى المسربين والان مع التفاصيل الكاملة

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة 13 نوفمبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٥٠ مساءً (الخليج 365)

بعد فضيحة الفنانة السورية دانا جبر ونشر عدة صور فاضحة وخاصة بالفنانة السورية عبر حسابات في منصة التواصل الاجتماعي انستجرام، تلقت الفنانة السورية زميلة جبر هيا مرعشلي العديد من التهديدات من نفس المصدر الذي سرب الصور.

وكشف المصدر عن امتلاكه للعديد من الصور الخادشة والخاصة ومقاطع الفيديو الجنسية الخاصة بمرعشلي في ذواكر تخزين مؤقتة مشابهة لصور دانا جبر وتوقع الجمهور تريث مرعشلي في مشاركاتها عبر انستجرام بعد جدية المهدد وفضيحة جبر المزلزلة

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وخابت توقعات الجمهور حيث شاركت مرعشلي الجمهور صورة جريئة جديدة في حسابها عبر انستجرام ظهرت فيها بتنورة قصيرة كشفت فيها عن مساحة واسعة من فخذيها.





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