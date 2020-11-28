شكرا لبحثكم عن خبر مخيم بازرعة الجراحي الأول يبدأ اجراء العمليات الجراحية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن /محمد مساعد صالح

بدأ اليوم نخبة من استشاريين واختصاصيين الجراحة اجراء العمليات الجراحية في مخيم بازرعة الجراحي الأول الذي تنظمه مؤسسة أنا طبيب أنا استطيع بتمويل من مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية وبرعاية وزير الصحة والسكان الدكتور ناصر باعوم ومحافظ عدن أ/أحمد حامد لملس وبالتعاون مع مكتب الصحة والسكان بعدن وتنفيذ مستشفى 22 مايو الجراحي . تحت شعار: الطب مهنتنا والمبادرة واجبنا وخدمتكم هدفنا.

واطلع مدير مستشفى 22 مايو الجراحي د/ناصر هرهرة والمدير التنفيذي لمؤسسة أنا طبيب أنا استطيع د/دعاء الأهدل على سير اجراء العمليات الجراحية ، وأكد ، هرهرة على سلامة سير عمل المخيم وان المستشفى وضع آلية وخطة لتنفيذ المخيم وبفضل الله وتكاتف وتعاون الجميع في المستشفى وخارجه يتحقق النجاح لهذا العمل الخيري .

وأشارت الأهدل ان المخيم اليوم يبدأ مرحلة تنفيذ العمليات والتي تستهدف حوالي 250 حالة ويستمر اجراء العمليات إلى يوم الخميس ، واضافت ان المؤسسة حريصة على العمل لخدمة المجتمع وتقديم المساعدة للمرضى بالتعاون والشراكة مع الأيادي البيضاء ومنهم مؤسسة بازرعة التنموية ممول هذا المخيم الأول لنا كمؤسسة ولن يكون الأخير .

ومن جانبه الدكتور مهيب عُباد اختصاصي إذن وأنف وحنجزة أكد أن مرحلة اجراء العمليات في مخيم بازرعة الجراحي الأول بدأ اليوم ، وذكر أنه تم اجراء عمليات خاصة باللوز واللحمية وتقويم الحاجز الأنفي والعمل يستمر حوالي ستة أيام . وحث على ضرورة التفاعل والعمل الجماعي والتعاون في سبيل مساعدة كثير من ابناء المجتمع وذلك بتنفيذ المزيد من المخيمات والمبادرات ، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع .

وأوضح د/عبداللطيف المريسي اختصاصي جراحة عامة وجراحة المناظير إلى أن بدء العمل في مستشفى 22 مايو لإجراء العمليات الجراحية في مخيم بازرعة الجراحي حمل بداية طيبة وايجابية ، مضيفا ، نحن هنا أطباء واستشاريين واختصاصيين بمختلف التخصصات نعمل كفريق واحد بهدف خدمة المرضى ونأمل استمرارية المبادرات لمساعدة الكثير من المرضى الغلابا .

ونوه الدكتور مختار الجمالي جراحة عامة واوعية دموية رئيس قسم الجراحة بمستشفى 22مايو ان مخيم بازرعة الجراحي الأول جرى الإعداد والترتيب له منذ شهر تقريبا والهدف الذي يجمع الممول مؤسسة بازرعة والمنظم والمنسق مؤسسة أنا طبيب انا استطيع ومنفذ للمخيم مستشفى 22 مايو الجراحي هو تقديم خدمة للمرضى الفقراء والنازحين والغلابا ، وقال ، اليوم نحن نبدأ العمليات الجراحية وكل شيء على مايرام بمشاركة نخبة من الأطباء الاستشاريين في الجراحة ، وألمح ان هناك اعداد كثيرة ايضا بحاجة ماسة الى العمليات الجراحية ، ووجه دعوة الى كل الخييرين ونحن الأطباء في المقدمة بأن علينا العمل جميعا على ايجاد حل ومعالجة تشمل المئات من المرضى الذين لم يتم استيعابهم نظرا لحاجتهم الى عمليات كبرى وتخصصات مختلفة عن التي تبناها المخيم منها في النساء والولادة الوجه والفكين والمخ .

وتحدث الدكتور صلاح بن عاطف استشاري أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة انه يشارك في مخيم بازرعة الجراحي الأول نخبة من استشاريين واختصاصيين الأنف والأذن والحنجرة ، والعمل يسير بشكل طبيعي ونحن على وشك الوصول الى تنفيذ 27 عملية جراحية وذلك ضمن 50 عملية جراحية يستهدفها المخيم في مجال الأنف والأذن والحنجرة . وعبر عن شكره لكل الأطباء والفنيين والمساهمين كما هو موصول لمؤسسة بازرعة التنموية الممول للمخيم وإدارة مستشفى 22 مايو على تنفيذه للمخيم ومؤسسة انا طبيب انا استطيع المنسق والمنظم لهذا العمل الخيري ،متمنيا للمرضى الشفاء وللجميع التوفيق .