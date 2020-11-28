شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح فصول للمعاقين بمديرية القطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي،اليوم، فصول الهمم للمعاقين ومشروعي مبنى المصلى التعليمي وترميم وتجميل البيئة التعليمية مدرسة الزهراء للتعليم الاساسي للبنات بالقطن بتمويل من السلطة المحلية.

و اشاد الوكيل المساعد بهذا الانجاز الذي سيسهم في تطوير البيئة المدرسية من جهة واتاحة الفرصة لتعليم ودمج المعاق في المجتمع وتعليمه . من جانبه اشار مدير ادارة التربية بمديرية القطن فيصل الجهوري، الى اهمية المبادرة في تعميق مبدأ الشراكة مع المنظمات والمؤسسات والمنتديات التطوعية. بدوره اعرب رئيس جمعية القطن لرعاية وتأهيل المعاقين مقبل السعيدي عن سعادته بافتتاح فصول للمعاقين ..معتبرا ذلك انجاز يخدم شريحة المعاق ويسهم في تشجيعهم في التعليم في ظل بيئة مناسبة .

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