نائب رئيس الوزراء يشيد بجهود المناضل خالد محمد عبدالعزيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اشاد نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الدكتور سالم الخنبشي، بالجهود الوطنية التي جسدها المناضل وعضو القيادة العامة للجبهة القومية خالد محمد عبدالعزيز، أحد أبرز رموز الثورة اليمنية والجبهة القومية.



وأشار الدكتور الخنبشي في الاحتفائية التكريمية التي نظمتها وزراة النفط والمعادن والمؤسسة الاقتصادية اليمنية، اليوم، بمدينة المكلا محافظة حضرموت تكريماً للمناضل خالد محمد عبدالعزيز ، بحضور أعضاء مجلس الشورى ووكلاء محافظة حضرموت ومدراء عموم مكاتب الوزارات والمؤسسات الحكومية ورؤساء فروع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، الى الدلالات التي يمثلها التكريم والذي يأتي متزامناً مع الذكرى الـ 53 ليوم الاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر1967م..مؤكداً ان هذا التكريم لهذه الشخصية الوطنية الكبيرة هو بحد ذاته تكريم لكل مناضلي الحركة الوطنية والطلابية والنقابية في بلادنا عامة وحضرموت خاصة..داعياً المناضل خالد عبدالعزيز الى كتابة مذكراته.

وعبر نائب رئيس الوزراء، عن شكره لوزارة النفط والمعادن والمؤسسة الاقتصادية اليمنية على تنظيم الاحتفائية عرفانا ووفاءً لهذه الشخصية وتقديراً لدوره المؤثر في الحركة الوطنية.

من جانبه ،اشار نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، الى المحطات التاريخية للمناضل خالد عبدالعزيز..مؤكداً انه يعد احد الرموز الوطنية الذي نقدره ونعتز به وبنظاله وهو لايزال حي وبهذا الحضور.

كما نوه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي، ان الاحتفاء بالمناضل والشخصية السياسية والثقافية والأدبية خالد عبدالعزيز هي استلهام للعبر من تلك المرحلة التي مرت وكيف يستفاد منها من المذاكرات..مؤكداً استعداد السلطة المحلية وصندوق التراث لطباعة مذكرات المناضل خالد عبدالعزيز وكتبه للاستفادة منها في المرحلة القادمة للأجيال.

واعتبر المدير العام التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، العميد سامي السعيدي، الاحتفاء بالمناضل و الهامة والقامة الوطنية والشاعر خالد عبدالعزيز هو احترام وتقدير لكل من قدم للوطن وترابه الزكي..مشيرا الى انه شرف للمؤسسة الاقتصادية ان تبادر لاقامة مثل هذه الفعاليات التكريمية للشخصيات الوطنية السياسية والرياضية والإعلامية والثقافية.

فيما عبر المحتفى به المناضل خالد محمد عبدالعزيز، عن سعادته بهذا التكريم..شاكراً القائمين والمنظمين لهذه الإحتفائية التكريمية.

وتخلل الإحتفائية مشاركة للفنان محمد صالح بن حميد بأغنية بعد المكلا شاق وهي من كلمات المناضل خالد عبدالعزيز.