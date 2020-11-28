عبدالسلام: السلاح الأمريكي والبريطاني لن يوفر الحماية للنظام العدواني السعودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام، اليوم السبت، أن السلاح الأمريكي والبريطاني لن يوفر الحماية للنظام العدواني السعودي وإنما بوقف العدوان ورفع الحصار على اليمن تستعيد السعودية أمنها المفقود.

وقال عبد السلام في تغريدة على “تويتر” “لا سلاح أمريكي ولا بريطاني ولا أي قوة قادرة على توفير مظلة حماية للنظام العدواني السعودي”.

وأضاف “بوقف العدوان على اليمن ورفع الحصار تستعيد المملكة أمنها المفقود، فوحدها مصالحة الجيران تقيكم عواقب العدوان”.

وكان رئيس الوفد الوطني المفاوض أكد، أمس الجمعة أن “إحلال الأمن والسلام في ربوع الجزيرة العربية يتطلب أولا إيقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمن”، مضيفا “على مجلس الأمن القومي الأمريكي أن يتوجه بإدانته لرئيسه المنصرف ترمب الذي استمر بشحن أسلحة الموت لتقتل بها السعودية آلاف المدنيين في اليمن”.

وأشار إلى أن الحديث عن عدم استجابة صنعاء لدعوات وقف إطلاق النار تضليلٌ فاضح للرأي العام ولن يغير من الوقائع شيئا.

وتساءل كيف يمكن لإطلاق النار أن يتوقف طالما استمرت أمريكا في توفير الغطاء السياسي والدعم العسكري واللوجستي لتحالف العدوان الغاشم؟.

واعترفت وزارة الدفاع البريطانية، أمس الجمعة، بنشر قواتها في السعودية لحماية المنشئات النفطية السعودية من هجمات الرد اليمنية