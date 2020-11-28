طيران العدوان السعودي يشن تسع غارات على مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب عاود طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم السبت، غاراته على محافظة مأرب مستهدفا عدة مناطق. وقال مصدر محلي أن طيران العدوان شن تسع غارات على مديريتي مدغل وصرواح.

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