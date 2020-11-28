شكرا لبحثكم عن خبر صندوق الشعيب لعلاج المرضى يكرم مندوبي القرى نظير جهودهم الطيبة وأعمالهم الانسانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الشعيب | عادل حمران

كرمت الهيئة الادارية لمؤسسة الشعيب الخيرية التنموية ( صندوق الشعيب لعلاج المرضى)، صباح اليوم السبت، في قاعة كلية عدن للعلوم التطبيقية، بمدينة العوابل عاصمة مديرية الشعيب، مناديب صندوق علاج المرضى الذين كان لهم الفضل بعد الله تعالى في نجاح الصندوق، واستمراره لخدمة المرضى من المعسرين وذوي الدخل المحدود من ابناء مديرية الشعيب لمدة عامين متتاليين.

وجاء التكريم عرفانًا وتقديرًا لجهودهم الطيبة التي قاموا بها منذ تأسس الصندوق اي قبل حوالي عامين، حيث حقق سمعة طيبة ونجاحات رائعة استطاع التخفيف من معاناة المرضى الذين وقعوا بين مطرقة المرض و سندان الغلا الفاحش و الضروف الصعبة، وعمل الصندوق بكل كوادره من اجل اعانة الناس وتطبيب جراحهم وتخفيف معاناتهم.

وفي حفل التكريم الذي ابتدا بآية قرآنية القاها الاستاذ صالح محمد عبدالله ثم دقيقة حداد تم خلالها قراءة الفاتحة الى ارواح شهداء الجنوب الذين سقطوا في محافظة أبين وفي كل الأراضي الجنوبية، ثم ألقى الاستاذ ايوب ضيف كلمة باسم الهيئة الادارية قال فيها:" نحن في هذا اليوم المبارك نحتفي بكم ايه الأحباب الكرام ونقول بارك الله بمساعيكم وجزاكم الله خير الجزاء، نذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الدال على الخير كـ فاعله وقوله من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".

وأضاف:" انتم في مهمة عظيمة ومهمة مباركة وأجركم عند الله عظيم اذا استحضرتموه، نحن ندرك كثيرا من المصاعب التي تواجهونها فأنتم تعملون بشكل طوعي وتلتقون متاعب متنوعة لكن بجهودكم المخلصة و صمودكم داخل الميدان وتحليكم بالأخلاق وحسن التعامل مع جميع المشتركين ونحن على ثقة وعلى يقين بانكم سوف تواصلون هذا المسير لأجل خدمة هؤلاء المحتاجين، وما هذا الحفل البسيط و المتواضع الا عبارة عن فعالية رمزية بسيطة وددنا من خلالها شكر جهودكم بشهادات تكريمية لعلها تكون شاهدة لجهودكم النبيلة بين يدي الله تعالى على الخير الذي تقدموه".

وأشار:" انتم النواة الأولى لرفد هذا الصندوق ومن خلالكم نتمنى ان توصلوا رسالة الى جميع الطيور المهاجرة من اخواننا الداعمين داخل الوطن وخارجه الذين هم الأساس والعماد نقدم لهم باسمنا جميعًا شكرنا و تقديرنا ونسال الله تبارك و تعالى ان يحفظهم بحفظه وان يجزيهم خير الجزاء وان يبارك لهم في أموالهم و اولادهم على ما يقدموه وعلى ما يبذلوه من أموالهم في سبيل دعم المرضى و المحتاجين.

وبشر الاستاذ ايوب بان الصندوق مقبل في قادم الايام على عقد شراكة ليس فقط مع المغتربين وإنما سنعقد شراكة مع منظمات ومع مستشفيات كبرى في الداخل والخارج، والدائرة الطبية وكوادرها وعلى رأسهم الدكتور صالح الحكم الذي نسال الله ان يكتب له الشفاء و العافية، يعملون بكل قوة ويبذلون جهود عالية المستوى لتحقيق أهداف الصندوق وانجاز كافة الخطط التي لم نكن في يوم نتوقع بانها سوف تتحقق لنا.

وقدم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في الشعيب العميد يحيى عباد كلمة شكر فيها جميع المندوبين على جهودهم النبيلة وهنئهم على هذا التكريم الذي يستحقوه نظير جهودهم وأعمالهم، وكذلك الى النوارس المهاجرة اصحاب الفضل بعد الله عزوجل المغتربين في كل بقاع الأرض الذين هم السند والداعم القوي في كل المجالات منها التعليم وصندوق المرضى والمستشفى والجبهات وبصماتهم موجودة في كافة أعمال الخير وهذا يدخل عن تكاتف وتعاون هذه النخبة المهمة من اجل مساعدة اهلهم و بلدهم.

وأضاف رئيس الانتقالي: نجاح الصندوق يعتبر نجاح لكل ابناء الشعيب ويجب ان نتكاتف جميعا من سلطة محلية ومجلس انتقالي وجهاء ومشائخ واعيان كل ابناء الشعيب يجب ان نتكاتف جميعا حول هذا الصندوق ليتمكن من مساعدة اكبر عدد من المرضى، اعتقد أنكم جميعًا تدركون الانتشار المخيف للأمراض وخصوصًا مرض السرطان فقد بدا ينتشر بشكل مخيم جدا لا توجد لدينا بحوثوت ودراسات توضح أسباب الانتشار المرعب وخصوصا وان البلاد تمر في حالة حرب ضروس دمرت كل شيء.

وتمنى العميد عباد من جميع الأعضاء بذل كل جهودهم والمساهمة الفاعلة لانجاح هذا العمل العظيم، ونحن في المجلس الانتقالي الجنوبي قيادة وقواعد الى جانبكم من اجل خدمة وطنا واهلنا ومديريتنا الغالية الشعيب.

وقامت الهيئة الادارية بتوزيع المندوبين إلى ثلاث فئات حسب نشاطاتهم و جهودهم التي بذلوها خلال الفترة السابقة في تحصيل الاشتراكات من الأعضاء و تسديدها للمسؤول المالي الاستاذ عبدالله محمد عبدالله، حيث تم تكريم 45 مندوب موزعين على معظم قرى المديرية بمبالغ رمزية وشهائد تقديرية.

وحضر الحفل مدير عام المديرية العميد عبدالجبار السقلدي و رئيس الانتقالي الجنوبي العميد يحيى عباد و الشيخ قاسم المكلاني ومدير مكتب الزراعة الاستاذ فضل الكاش وأمين عام الانتقالي الاستاذ حاشد ومدير دائرة العلاقات و الاعلام الاستاذ ايوب الكاش و الاستاذ نصر المكلاني وعميد كلية عدن للعلوم التطبيقية الدكتور سالم المكلاني وعدد من كوادر واعيان الشعيب.