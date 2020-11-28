الأمم المتحدة تتوقع وصول الفريق الفني لتقييم خزان صافر مطلع فبراير من العام المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقعت الأمم المتحدة وصول فريقها الفني لتقييم وصيانة "خزان صافر" النفطي بداية فبراير من العام المقبل.



وبين المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أنه بعد موافقة الحوثيين على مقترح الأمم المتحدة الخاص ببعثة الخُبراء لتقييم خزان النفط (صافر)، سوف يتجه التخطيط مباشرة نحو الاستعدادات لإرسال البعثة.

ولفت دوجاريك إلى شروع الأمم المتحدة بشراء المعدات الضرورية، والحصول على تصريحات الدخول، والتوافق حول نظام العمل عند الوصول للخزَّان والخطط اللوجيستية