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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة تتوقع وصول الفريق الفني لتقييم خزان صافر مطلع فبراير من العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
توقعت الأمم المتحدة وصول فريقها الفني لتقييم وصيانة "خزان صافر" النفطي بداية فبراير من العام المقبل.
وبين المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أنه بعد موافقة الحوثيين على مقترح الأمم المتحدة الخاص ببعثة الخُبراء لتقييم خزان النفط (صافر)، سوف يتجه التخطيط مباشرة نحو الاستعدادات لإرسال البعثة.
ولفت دوجاريك إلى شروع الأمم المتحدة بشراء المعدات الضرورية، والحصول على تصريحات الدخول، والتوافق حول نظام العمل عند الوصول للخزَّان والخطط اللوجيستية
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