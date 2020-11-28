شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام فعاليات اليوم العالمي للطفل بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 اختتمت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، فعاليات اليوم العالمي للطفل الممول من منظمة اليونيسف وإشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت بمشاركة 200 طفل من مدارس أهلية و ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأوضحت مديرة إدارة المرأة والطفل بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت اماني جمعان، ان الاحتفالية هدفت إلى أدخال الفرحة والسرور للأطفال ومشاركتهم احتفالاتهم باليوم العالمي للطفل 20 نوفمبر. وتخللت الفعالية توزيع الأطفال إلى أركان الرسم واللعب بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال، وتقديم مشهد تمثلي من طلاب مركز تأهيل الصم والبكم بعنوان " قادرون باختلاف" والذي يجسد دعوة المجتمع للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة في اليوم العالمي للطفولة، وتوزيع ألعاب لجميع الأطفال المشاركين في الفعالية.

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