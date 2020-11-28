حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نشر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال الـ24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء غائمة جزئياَ الى غائمة والفرصة مهيئة لهطول امطار متفرقة على المرتفعات الغربية من محافظة صعدة شمالا وحتى تعز جنوبا وتمتد شرقا إلى محافظات الضالع وأبين والبيضاء وغرب محافظة شبوة في فترتي الظهيرة والمساء، فيما تكون الأجواء باردة نسبياَ اثناء الليل وساعات الصباح الباكر مع احتمال تشكل الشابورة المائية اوالضباب على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات (حجة، المحويت، ريمة، اب وتعز).

وأضافت النشرة أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون طقس غائم جزئياَ مع احتمال هطول امطار خفيفة ومتفرقة على السواحل الشرقية والجنوبية واجزاء من السواحل الغربية، والرياح معتدلة السرعة تنشط احياناَ خاصة على الاجزاء الجنوبية من السواحل الغربية وتتراوح سرعتها مابين 10- 22 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

ولفتت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد أجواءاً صحوة الى غائمة جزئياَ بوجه عام، مضيفة أن الطقس في أرخبيل سقطرى سيكون غائم جزئياَ مع احتمال هطول امطار خفيفة ومتفرقة، والرياح خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها من 08-16 عقدة.