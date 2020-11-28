المليشيا تمنع أتباع جماعة "الدعوة والتبليغ" من ممارسة أنشطتهم الدعوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

منعت ميليشيا الحوثي أتباع جماعة "الدعوة والتبليغ" من إقامة محاضرات في مساجد العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.



وقال أحد شيوخ جماعة الدعوة والتبليغ إن ميليشيات الحوثي منعت أتباع الجماعة من إقامة محاضرات أو خوطر في المساجد بالعاصمة صنعاء.

وتابع إن الميليشيا منعت مجموعات من أتباع الجماعة من الخروج من العاصمة صنعاء إلى بعض المحافظات والقرى لأداء أنشطتهم الدعوية البعيدة عن أي ميول حزبي أو طائفي.

ولفت أن الميليشيا احتجزت عدداً من أتباعهم في بعض نقاط التفتيش التابعة لها وأفرجت عنهم بعد عدة وساطات.

وأشار إلى أن قيادات في الميليشيات اشترطوا لممارسة أنشطة الجماعة الدعوية تدريس ملازم الصريع حسين الحوثي وزعيمها عبدالملك الحوثي وحث المواطنين على التحرك للجبهات لـ "الجهاد" إلى جانب مقاتلي الميليشيا