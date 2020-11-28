شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإثنين القادم إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الاستقلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، يوم الإثنين القادم، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بمناسبة الذكرى الـ53 للاستقلال 30 نوفمبر.



وعبرت الوزارة عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

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