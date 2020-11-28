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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوحيشي يستقبل رئيس مجلس رجال الاعمال العربي الروسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أستقبل سفير اليمنية في موسكو الدكتور أحمد الوحيشي امس رئيسة مجلس رجال الأعمال العربي الروسي تاتيانا غفيلافا لبحث التعاون مع رجال أعمال اليمنيين في إطار العلاقات بين البلدين و على ضوء نتائج الاجتماع الثاني عشر لمجلس رجل الاعمال العربي الروسي العام الماضي في موسكو برئاسة اليمن.
وتطرق السفير الى جهود إحلال السلام في اليمن ..مرحبًا بالشركات الروسية ودورها في إعادة الإعمار في اليمن خاصة وان روسيا قامت بعدد من المشاريع في اليمن على مدى العقود الماضية.
بدورها ثمنت السيدة تاتيانا مساهمه اليمن في الانعقاد الناجح للاجتماع الثاني عشر لمجلس رجل الاعمال الروسي العربي والتطلع بحسب قرار الجامعة العربية لاستضافة الاجتماع الثالث عشر العام القادم.. مؤكدة استعداد الشركات الروسية للمساهمة في اعاده الاعمار باليمن.
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