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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اضاءة معالم في سيئون باللون البرتقالي تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أضيئ قصر سيئون وحصن الفلس التاريخيين ومبنى اتحاد نساء اليمن بوادي وصحراء حضرموت باللون البرتقالي تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ضمن انشطة ينفذها الاتحاد.
جدير بالذكر أن منظمة البحث عن أرضية مشتركة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي تنفذ مشروع ( دعم حقوق المرأة والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي ) في مديريتي سيئون وغيل باوزير.
وتأتي هذه المشاركة، مواكبة لفعالية الحملة العالمية لنشاط ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تستمر خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر الى ١٠ ديسمبر.
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