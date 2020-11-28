شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد عسكري عن استهداف النخبة الحضرمية: حضرموت أصبحت المستهدف الأول عبر الاخوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

خاص- الخليج 365

علق القائد العسكري في محور أبين لواء الرابع عشر صاعقة جبهة الشيخ سالم والطرية محافظة أبين جنوب اليمن ، النقيب توفيق عبدالله نصر الباهوت على تصريحات وزير الخارجية محمد الحضرمي ضد النخبة.



وقال توفيق في تصريحات خاصة ندعو القيادة العسكرية ممثلة بالمنطقة الثانية لواء بارشد وقوات النخبة الحضرمية إلى التصدي لمشروع التركي القصري الايراني، والدفاع عن حضرموت وردع اذناب تركيا امثال الحضرمي ومن على شاكلته.

وأشار أن حضرموت أصبحت المستهدف الأول عبر القوات الإخوانية المتواجده في سيئون، وندعو أهلنا في حضرموت الوادي والصحراء إلى الوقوف خلف القوات المسلحة الجنوبية والنخبة الحضرمية وطرد قوات الشر والارهاب من حضرموت.