شكرا لبحثكم عن خبر ماذا يحصل للحركة الحوثية في حال تم وضعها في قوائم الارهاب ؟ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الكاتب والصحفي اليمني، عبدالسلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحث عن الأشياء التي تحدث لمليشيا الحوثي الانقلابية بعد، وضعها في قوائم الارهاب.

وقال عبدالسلام محمد، إنه في حال وضع مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب، فإن التنطيم السري الهاشمي سيغادر الحركة، وتفقد كتلة صلبة لها امتداد مجتمعي وتمتلك لوبي دبلوماسي وقوة ناعمة محليا واقليميا ودوليا .

وأضاف في منشور له على الفيسبوك: "تصبح أكثر من 250 شركة تابعة لمليشيا الحوثي تحت الرقابة الدولية ما يجعل شركات قادتها تتعرض لخسائر واغلاق".

وتابع قائلا؛ تغلق مليشيا الحوثي مكاتب العلاقات الدولية التابعة لها في ما يقارب عشر دول مثل (مسقط وبرلين وموسكو وواشنطن ولندن وبروكسل وجنيف).

وأكد رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحث، أن وضع مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب يشجع الحكومة اليمنية على تجريم الحركة ومطاردة قادتها عبر الانتربول الدولي.

كما أكد ان قرار تصنيف المليشيات كجماعة إرهابية يمهد القرار لعملية عسكرية بتحالفات أوسع ضد الحركة لارغامها على السلام في حال لم تعلن تخليها عن العنف ويعطي فرصة للجيش اليمن في عقد اتفاقات عسكرية وشراء صفقات سلاح نوعي .