شكرا لبحثكم عن خبر وزير يمني يعلق على المظاهرات التي خرجت في تعز للمطالبة بتصنيف الحوثيين ”جماعة إرهابية” بهذه الكلمات!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أشاد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بإطلاق الحراك الشعبي المطالب بادراج مليشيا الحوثي جماعة ارهابية، من قبل أبناء محافظة تعز.

وقال الإرياني، إن أبناء الحالمة تعز الذين كان لهم شرف السبق في مقارعة الكهنوت الحوثي والانتصار لقيم الثورة والجمهورية والديمقراطية، يبادرون من جديد بإطلاق الحراك الشعبي المطالب بادراج مليشيا الحوثي جماعة ارهابية، بوقفة حاشدة رددوا خلالها الشعارات ورفعوا اللافتات.

وأضاف في تغريدة له على تويتر: أن اليمنيين في كل المحافظات المحررة مدعويين في هذه المرحلة الحاسمة من معركتنا الوطنية لتسجيل مواقفهم ورفع أصواتهم بالمطالبة بتصنيف مليشيا الحوثي "منظمة ارهابية" انتصار لدماء ومعاناة مئات الآلاف من ضحاياها، ولضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب.

واليوم الجمعة تظاهر المئات من أبناء محافظة تعز للمطالبة بتصنيف مليشيات الحوثي كـ"جماعة إرهابية". وهتف المشاركون في المظاهرة التي نُفِذت في ساحة الحرية وسط مدينة تعز عقب صلاة الجمعة، بشعارات تطالب بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؛ كما رفعوا لافتات كتب عليها: "صوت واحد.. الحوثي جماعة إرهابية".

وندد المتظاهرون باستمرار جرائم مليشيات الحوثي بحق المدنيين في مختلف محافظات البلاد. كما طالبوا المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات الحوثي وتهديده للأمن والسلم المحلي والعالمي.

وجاءت هذه التظاهرة ضمن حملة شعبية الكترونية انطلقت السبت الفائت، على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت الأسبوع الماضي، إن إدارة ترمب تستعد لتصنيف الحوثيين "كمنظمة إرهابية" قبل مغادرة ترمب منصبه في يناير المقبل.