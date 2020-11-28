شكرا لبحثكم عن خبر أول رد من مليشيا الحوثي على تصريحات ”القومي الامريكي” بشان ”السلام” و”تمزيق اليمن” واستهداف السعودية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال الناطق الرسمي لمليشيا الحوثي المقيم في مسقط، محمد عبدالسلام، اليوم الجمعة، أنه "لا يمكن وقف إطلاق النار ما دامت واشنطن مستمرة في دعم التحالف العربي"؛ في أول رد على تصريحات مجلس الامن القومي الامريكي، بشان السلام في اليمن.

وأبدى عبدالسلام في بيان أطلع عليه "المشهد اليمني"، رفض الحوثيين لبيان مجلس الامن القومي الامريكي، الذي حملهم مسؤولية تجاهل جهود السلام، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

واعتبر عبدالسلام أن إحلال السلام مرهون بوقف الحرب ورفع الحصار؛ حد زعمه.

وأشار الى أن على مجلس الامن القومي الاميركي، التوجه في ادانته للرئيس ترامب .

يأتي ذلك فيما أدانت الولايات المتحدة هجمات الحوثيين "على أهداف مدنية سعودية" في مدينة جدة، وميناء الشقيق على البحر الاحمر، وفق بلاغ لمجلس الامن القومي الاميركي اليوم الجمعة.

وقال المجلس، "إن تجاهل الحوثيين لدعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والحوار، يزعزع استقرار المنطقة ويضر بشعب اليمن".

وأكد المجلس على أن الحوثيون يريدون تمزيق اليمن، وليس توحيده.