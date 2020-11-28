شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن سقوط قتلى وجرحى في صنعاء بغارات جوية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الجمعة، مقتل وجرح خمسة أشخاص بصنعاء، بقصف لمقاتلات التحالف العربي. وقالت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء، إن خمسة اشخاص سقطوا بين قتيل وجرح إثر قصف شنته مقاتلات التحالف العربي. وبحسب البان الصادر عن الوزارة، فإن القصف تركز على عطان والحفاء وعيبان والنهدين في صنعاء. وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صباح الجمعة، عدة غارات جوية على معسكرات مليشيا الحوثي بصنعاء.

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