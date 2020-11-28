شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يعلن إحباط عملية حوثية في البحر الأحمر والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية اليوم الجمعة عن اكتشاف وتدمير لغمين بحريين زرعتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية في جنوب البحر الأحمر. وقال التحالف أن أعمال ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد الأمن البحري في باب المندب وجنوب البحر الأحمر في ذات السياق يذكر أن التحالف تمكن حتى الآن من إزالة وتدمير 163 لغماً حوثياً كانت في مياه البحر الأحمر.

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