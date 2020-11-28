شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن مصرع أحد قيادتها العسكرية في حادثة اغتيال ”محمد الحوثي” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس، مصرع أحد قيادتها العسكرية، في منطقة دار سلم بمديرية سنحان، بصنعاء الخاضعة لسطيرة المليشيات.

يأتي ذلك بعد تداول أنباء عن تعرض عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى للمليشيات، المدعو محمد علي الحوثي، لمحاوله اغتيال بمنطقه دار سلم، جنوبي صنعاء، ومقتل أحد مرافقيه.

وقالت في بيان نشره مركز الإعلام الأمني التابع لمليشيات، إن القيادي المدعو "أسامة صالح عبده الحضاري" الذي ينتحل رتبة "نقيب" قتل في منطقة "دار سلم" جنوب صنعاء، اثناء تصديه لما اسمتهم عصابة خارجة عن النظام والقانون.

وكانت مصادر متعددة، أكدت تعرض محمد علي الحوثي لمحاولة اغتيال، في منطقة دار سلم بصنعاء، وأسفرت العملية عن إصابته ومقتل أحد مرافقيه الى جانب اثنين من المهاجمين.

ونوهت المصادر بأن حالة الحوثي خطرة في ظل تكتم شديد من قبل المليشيات الحوثية.