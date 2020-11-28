شكرا لبحثكم عن خبر مواطن يضرب والده ويحتال على أخيه بأربعة مليون ريال في محافظة إب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية إن مواطن في محافظة إب اعتدى بالضرب على أبيه واحتال بالملايين على أخيه.
ووفقا للمصادر فإن الشخص احتال على أخيه بأربعة ملايين ريال ، ثم اعتدى بالضرب على أبيه الذي وبخه على ذلك.
وأعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لميليشيات الحوثي ضبط أمن مديرية المشنة بمحافظة إب المدعو (ف. ا. م. ا) -45عاما – متهماً بالنصب والاحتيال والاعتداء على والده.
وأوضح أمن المديرية ان المتهم قام بالاعتداء على والده البالغ من العمر 70 عاما – والاحتيال على أخيه، وأخذ اربعة ملايين ريال مقابل اعمال تصليح عمارة ولكنه لم يفِ بذلك وتصرف بالمبلغ لصالحه الشخصي.
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