شكرا لبحثكم عن خبر مواطن يضرب والده ويحتال على أخيه بأربعة مليون ريال في محافظة إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية إن مواطن في محافظة إب اعتدى بالضرب على أبيه واحتال بالملايين على أخيه.

ووفقا للمصادر فإن الشخص احتال على أخيه بأربعة ملايين ريال ، ثم اعتدى بالضرب على أبيه الذي وبخه على ذلك.

وأعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لميليشيات الحوثي ضبط أمن مديرية المشنة بمحافظة إب المدعو (ف. ا. م. ا) -45عاما – متهماً بالنصب والاحتيال والاعتداء على والده.

وأوضح أمن المديرية ان المتهم قام بالاعتداء على والده البالغ من العمر 70 عاما – والاحتيال على أخيه، وأخذ اربعة ملايين ريال مقابل اعمال تصليح عمارة ولكنه لم يفِ بذلك وتصرف بالمبلغ لصالحه الشخصي.