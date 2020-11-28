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شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن وصول 176 من أفراد وضباط الجيش الوطني إلى صنعاء (صورة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس، استقبال العشرات من أفراد وضباط الجيش الوطني، في صنعاء الخاضعة لسطيرة المليشيات.
وقال مركز الإعلام الأمني التابع لمليشيا الحوثي، إن المركز الوطني للعائدين استقبل ( 176 ) في صنعاء.
وأضاف في بيان له، إن من بين العائدين 50 ضابطا وصف ضابط وجندي تركوا معسكرات الحكومة الشرعية وعادوا إلى صنعاء، حد قولهم.
وحتى فجر اليوم الجمعة، لم يصدر أي تعليق من الجيش الوطني والحكومة الشرعية بشأن مزاعم المليشيات الحوثية.
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