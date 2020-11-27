شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيابة الأموال العامة في عدن تمنع ممثلي برنامج الأغذية العالمي من السفر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ عدن

فتحت السلطات القضائية، في عدن، تحقيقاً حول شبهات فساد لبرنامج الأغذية العالمي، ووجهت بمنع مسؤولين فيه من السفر إلى خارج البلاد. وفي هذا السياق أصدرت نيابة الأموال العامة، الخاضعة لسيطرة الانتقالي (المدعوم إماراتيا)، مذكرة بمنع سفر مدير مكتب البرنامج في عدن، موتينتا شيموكا، ونائبه محمد علي محمود، بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني، دون ذكر تفاصيل التهمة. هذه المذكرة تأتي بعد أسبوع من إعلان قوات الحزام الأمني، التابعة للانتقالي، ضبط سلع منتهية الصلاحية، قالت إن مصدرها مخازن الغذاء العالمي. وطبقا لمسؤول في المدينة، فإنّ المواد المنتهية تشمل: حليب الأطفال، ودقيق القمح والسكر والمياه والمكملات الغذائية.

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