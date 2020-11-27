شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة فتاة بقصف لمليشيا الحوثي استهدف قرية القوعة غربي البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ البيضاء

أصيبت فتاة بقصف شنته ميليشيات الحوثي على إحدى قرى مديرية الزاهر غرب محافظة البيضاء (وسط اليمن). وذكرت مصادر محلية أن الميليشيا الحوثية استهدفت، الأربعاء، منازل المواطنين العُزل في قرية القوعة بقذائف BMB وعيارات أخرى ثقيلة ومتوسطة. وتابعت المصادر إن القصف أدى إلى إصابة ابنة المواطن أحمد محمد بجاد الحميقاني البالغة من العمر (20 سنة) إصابة بالغة. وتتعرض منازل المواطنين في مديريتي الزاهر والصومعة للقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والمدفعية من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية من وقت إلى آخر.

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