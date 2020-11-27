تعرف على أسعار بيع وشراء العملات في المكلا اليوم الجمعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 نوفمبر 2020 الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الجمعة وقد جاءت كالتالي: سعار الشراء السعودي: 223 الدولار: 847 الدرهم: 226 اسعار البيع السعودي: 225 الدولار: 857 الدرهم: 230.5 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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