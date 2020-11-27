التحالف العربي يشن ضربات جوية على معاقل “الحوثيين” في محافظات يمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات



شن تحالف دعم الشرعية ضربات جوية، صباح اليوم الجمعة، على أهداف تابعة لميليشيا الحوثي في عدة محافظات يمنية.

ونقلت وسائل إعلام، عن مصادر يمنية قولها إن “التحالف يشن ضربات جوية عنيفة لقدرات الحوثيين العسكرية في عدد من المحافظات”، وأشارت إلى أن التحالف قد استهدف كذلك معاقل الحوثيين العسكرية بصنعاء.

وتأتي الضربات الجوية للتحالف العربي بعد أيام من هجوم صاروخي للحوثيين على منشآت نفطية سعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.

ودأبت ميليشيا الحوثي على استهداف مواقع داخل المملكة العربية السعودية، ما أسفر في بعض الحالات عن خسائر مادية وبشرية، بينما تعمل الدفاعات الجوية للتحالف العربي على التصدي لأغلب الهجمات.

وتحصل ميليشيا الحوثي على دعم من إيران التي تمدها بالأسلحة والطائرات المسيرة التي تشكل جزءا أساسياً من عملياتها.