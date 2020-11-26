 البحسني يصل مدينة سيئون مختتماً زيارة خارجية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وصل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، مساء اليوم بحفظ الله الى مدينة سيئون مختتماً زيارة خارجية التقى خلالها الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وقدّم له شرحاً حول اوضاع المحافظة في مختلف القطاعات ومنها ما يتصل بالخدمات واستكمال أعمال البنى التحتية في مجالات التنمية الأساسية كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة والطرق وغيرها من الاحتياجات التي يتطلع اليها أبناء المحافظة.



كما التقى محافظ حضرموت، بالرياض، رئيس مجلس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك، وبحث معه الأوضاع في المحافظة، واحتياجاتها الضرورية، وأهمية التدخل العاجل للتخفيف عن معاناة المواطنين خاصة في قطاع الكهرباء.

والتقى المحافظ عدداً من الوزراء في الجهات ذات الارتباط بالقطاعات الخدمية، وسفراء عدد من الدول، وقيادة مركز الملك سلمان للأعمال الاغاثية والانسانية في سياق اهتمامه بملف الخدمات.

وعبر محافظ حضرموت عن تقديره بلقائه فخامة الرئيس ووضعه أمام الحالة الاقتصادية والتنموية الأمنية والعسكرية بالمحافظة والجهود المبذولة في هذا الإطار، مثمناً إهتمام فخامته بشؤون المحافظة وإعطائها أولوية من خلال المتابعة المستمرة لأوضاعها وإحتياجاتها.

وكان في استقباله بمطار سيئون، وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، وقائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء ركن صالح طيمس.