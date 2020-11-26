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دبي - ياسمين الشرقاوي - في مسابقة هي الأولى من نوعها باليمن.. منظمة "ثري تراكس" تعلن أسماء الفائزين بجائزة المشروع النوعي

أعلنت منظمة "ثري تراكس" للتنمية أسماء المنظمات والمبادرات الشبابية الفائزة بجائزة المشروع النوعي التي اطلقتها المنظمة في اغسطس الماضي.

وشملت المنافسة سبع محافظات يمنية هي (صنعاء، عدن، تعز، اب، الحديدة، مارب، حضرموت)، ورصدت المنظمة 7 مليون ريال للمشاريع الفائزة بالمنافسة.

وقد فازت بالجائزة المشاريع المقدمة من المنظمات والمبادرات التالية :

- مبادرة معاً نكون - صنعاء

- نادي مبادرة ميمز الفنية - حضرموت

- مؤسسة روم لإعمار الأرض - عدن

- مؤسسة شباب Up للتنمية - مارب

- مبادرة سفراء الأمل للتنمية - اب

- مبادرة هيومان كير تأهيل لتنمية المجتمع - تعز

- مبادرة لنبدأ معاً - الحديدة.

وأوضحت منظمة ثري تراكس أن جائزة المشروع النوعي، والتي تعتبر أول جائزة من هذا النوع في اليمن، جاءت تلبية لطموحات الشباب وتعزيزاً لأدوارهم القيادية والابتكارية، كما أنها تهدف الى تعزيز النوعية لدى المنظمات والمبادرات الشبابية.

وأشادت المنظمة بالتفاعل الكبير من المنظمات والمبادرات الشبابية من مختلف المحافظات، والتي تقدمت بمشروعات تشير إلى الوعي الذي وصل إليه شبابنا أمل المستقبل من همة ومهارة تبعث على الفخر، مؤكدةً أن جائزة المشروع النوعي ستكون عرفاً سنوي بإذن الله.