ورشة عمل في أبين تناقش تقرير التنميط الحضري لمديرية زنجبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقشت ورشة عمل عقدت اليوم في ابين، تقرير التنميط الحضري لمديرية زنجبار وذلك ضمن مشروعات المسوحات العاجلة للمدن اليمنية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .



وفي الورشة، أكد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين، مهدي الحامد، على أهمية إعادة إعمار مدينة زنجبار عاصمة المحافظة .. مثمناً تدخلات المنظمات الدولية والمانحة ومن ضمنها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .

بدور، أشار مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتور محمد عيدروس زين إلى أن التقرير الذي تناقشه الورشة تضمن الاحتياجات والأولويات لمختلف القطاعات بهدف المساهمة الفاعلة في إعادة الإعمار .. مضيفاً أن البرنامج سيسهم وبتعاون جميع فروع المكاتب و المؤسسات في إطار الجهد المحلي والدولي لإعادة الحياة إلى زنجبار وتلبية طموحات أبنائها للتغلب على اثار الحرب.

وعقب ذلك جرى إستعراض ما تعرضت له مدينة زنجبار خلال الحروب الماضية والمخططات التي تم انجازها للمدينة مع وحدات الجوار ووضع اسقاط على الصور الجوية لها، والاحتياجات المقدمة من قبل المرافق الحكومية .