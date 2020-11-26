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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين المرحلة الاولى من مشروع توزيع 5 الاف طن من التمور للعام 2021م بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، اليوم، بمحافظة مأرب، المرحلة الاولى من مشروع توزيع التمور للعام 2021م، في مختلف محافظات الجمهورية والمقدرة بخمسة الاف طن.
وتشمل المرحلة الاولى التي جرى تدشينها، من قبل وكيل محافظة البيضاء احمد الحميقاني ومدير مكتب مركز الملك سلمان بمحافظة مأرب عبدالرحمن الصيعري ورئيس شبكة النماء اليمنية للمنظمات الاهلية محمد الرويشان، مائة طن من التمور، منها 93 الف كرتون (وزن 8 كجرام) للاسر النازحة في محافظة مأرب من مختلف محافظات الجمهورية بمعدل كرتون لكل اسرة، فيما 31 الفا و250 كرتونا مخصصا لمحافظة البيضاء.
وشار الوكيل الحميقاني ومدير مكتب سلمان للاغاثة الصيعري الى ان المساعدات تأتي في اطار المشاريع والتدخلات الانسانية لمركز الملك سلمان في مختلف المجالات لمساعدة الاسر النازحة والشعب اليمني.
وثمن رئيس شبكة نماء اليمنية الشريك المحلي لمركز الملك سلمان، الدور الانساني الكبير لمركز الملك سلمان والذي يعكس عمق العلاقات الاخوية بين الشعبين اليمني والسعودي الشقيقين والاهتمام الكبير للقيادة السعودية باليمن والشعب اليمني في مختلف الجوانب.
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