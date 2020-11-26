مصر تدين استهداف ميناء الشقيق بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدانت مصر بأشد العبارات، الخميس، استهداف "ميناء الشقيق" بجنوب المملكة العربية السعودية، مما أسفر عن إلحاق أضرار بناقلة نفط يونانية، وذلك عقب تدمير زورق مُفخخ وإحباط عمل إرهابي من جانب القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".



وأكدت الخارجية المصرية في بيان صحفي على استنكارها الشديد للممارسات العدوانية الغاشمة التي تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة، وبما يُمثل تهديدا مباشرا لحرية التجارة الدولية وأمن وحرية الملاحة الدولية.

وأعربت الخارجية المصرية مجددا عن تأكيدها على مواصلة دعم السعودية بما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وذلك في مساعيها لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، إن سفينة تجارية تعرضت لأضرار طفيفة، نتيجة إصابتها بشظايا خلال هجوم إرهابي جرى إحباطه.

وأوضح التحالف العربي في اليمن أن الأعمال الإرهابية لميليشيات الحوثي بدعم إيراني تهدد الملاحة والتجارة العالمية. وكان التحالف العربي قد أعلن الثلاثاء، تدمير 5 ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإيرانية في البحر الأحمر