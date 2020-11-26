منتدى احرار شبوة يدين جرائم الحوثي ويطالب بادراجها كجماعة ارهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دان منتدى احرار شبوة جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً..مطالبا بادراجها كجماعة ارهابية ومحاكمة قيادتها.



واكد المنتدى في الندوة التي نظمها، اليوم، بعنوان (صوات واحد .. الحوثي جماعة ارهابية )، بان الجرائم التي ارتكبتها المليشيا ترتقى الى مصاف الجرائم المرتكبة بحق الانسانية ، مستنكرا صمت المجتمع الدولي.

وطالب المنتدى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ، بالتحرك ازاء هذه الجرائم الانسانية بحق الشعب اليمني ،والعمل على تصنيف الحوثية كجماعة ارهابية، لافتا السجل الاجرامي لهذه المليشيا وغير مسبوق في تاريخ اشهر عصابات الاجرام في التاريخ .