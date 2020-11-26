- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتدى احرار شبوة يدين جرائم الحوثي ويطالب بادراجها كجماعة ارهابية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دان منتدى احرار شبوة جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً..مطالبا بادراجها كجماعة ارهابية ومحاكمة قيادتها.
واكد المنتدى في الندوة التي نظمها، اليوم، بعنوان (صوات واحد .. الحوثي جماعة ارهابية )، بان الجرائم التي ارتكبتها المليشيا ترتقى الى مصاف الجرائم المرتكبة بحق الانسانية ، مستنكرا صمت المجتمع الدولي.
وطالب المنتدى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ، بالتحرك ازاء هذه الجرائم الانسانية بحق الشعب اليمني ،والعمل على تصنيف الحوثية كجماعة ارهابية، لافتا السجل الاجرامي لهذه المليشيا وغير مسبوق في تاريخ اشهر عصابات الاجرام في التاريخ .
كانت هذه تفاصيل خبر منتدى احرار شبوة يدين جرائم الحوثي ويطالب بادراجها كجماعة ارهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.