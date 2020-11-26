مجلس وزراء العدل العرب يشكل لجنة لدراسة مقترح اليمن لتحديث اتفاقية الجنسية لعام 1954

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أقر مجلس وزراء العدل العرب، تشكيل لجنة لدراسة مقترح اليمن لتحديث اتفاقية الجنسية لعام 1954.



وأكد المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته الـ (36) المنعقدة ،اليوم، برئاسة تونس، على تشكيل اللجنة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة المقترح، بشأن تحديث الاتفاقية، والطلب من وزارات العدل في الدول العربية تزويد الأمانة الفنية للمجلس بملاحظاتها على المذكرة الشارحة المقدمة من اليمن بشأن تحديث الاتفاقية.

ودعا المجلس، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية، وكلف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك.

كما دعا المجلس، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية..مطالباً بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أوالضمني إلى الكيانات أوالأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.

وأكد المجلس، على ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.