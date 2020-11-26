وكيل أول حضرموت يقدم التعازي لأسر وذوي شهداء صيادي الديس الشرقية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدم وكيل أول محافظة حضرموت عمرو العليي، اليوم، تعازي القيادة السياسية، لأسر وذوي الصيادين من أبناء مديرية الديس الشرقية بمحافظة حضرموت الذين فارقوا الحياة جراء غرق قاربهم (العبري) في منطقة حافون قبالة سواحل الصومال إثر الاضطراب المداري (جاتي) الذي شهدته منطقة البحر العربي والقرن الإفريقي سواحل القرن الإفريقي.



وأعرب الوكيل بن حبريش خلال تقديمه واجب العزاء والمواساة لأسر وذوي الصيادين في الديس الشرقية، عن عميق الحزن والألم لرحيل هؤلاء الصيادين الذي مثل نبأ حادثة رحيلهم فاجعة أليمة..مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة وأن يسكنهم فسيح جناته ويعصم قلوب اهلهم وذويهم بالصبر والسلوان.

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