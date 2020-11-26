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اختتام ورشة تدريبية في الصحافة الاستقصائية بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

اختتام ورشة تدريبية في الصحافة الاستقصائية بشبوة

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بمدينة عتق محافظة شبوة، اليوم، فعاليات الورشة التدريبية الخاصة بالصحافة الاستقصائية التي نظمتها منظمة شباب شبوة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية مكتب اليمن.

 

وهدفت الدورة على مدى ستة ايام، اكساب 18 صحفياً عدداً من المعارف الاساسية عن الصحافة والفروقات بينها وبين الصحافة التقليدية وآليات تحديد الافكار المناسبة للتحقيقات الاستقصائية وكيفية الوصول الى ادلتها والحصول عليها ،والاخلاقيات المهنية التي تحكمها.

 

ونوه الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله بالورشة وبرنامجها التدريبي.

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