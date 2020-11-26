محافظ عدن يفتتح توسعة مبنى صندوق صيانة الطرق ويضع حجر الأساس لمشروع تأهيل منشأة حجيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

إفتتح محافظ عدن، أحمد لملس، ومعه نائب رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز اليوم الخميس، المرحلة الاولى لتوسعة مبنى صندوق صيانة الطرق بعدن والبالغ تكلفته 92 مليون ريال يمني، بحضور وكلاء المحافظة ووزارة الأشغال العامة والطرق.



واشاد محافظ عدن بدور الصندوق المتميز في صيانة و اعادة تاهيل الشوارع التي تعرضت لتدمير جراء كوارث السيول.. مؤكداً دعم السلطة المحلية لاداء الصندوق لما من شانه استكمال صيانة الطرق للتخفيف من معاناة المواطنين في هذا الجانب.

من جانبه أستعرض باهرمز المشاريع التي ينفذها الصندوق في عدن والمحافظات الأخرى.. مثمناً دعم السلطة المحلية وتذليلها كافة الصعاب لتمكين الصندوق من أداء مهامه.

إلى ذلك وضع محافظ عدن ومعه مدير عام شركة النفط اليمنية فرع عدن، إنتصار العراشة، حجر الأساس لمشروع تأهيل منشأة الشهيد سهيل عوض (حجيف)، وأفتتح مساكب الوقود في المنشأة تدشينا للعمل فيها لبدء ضخ الوقود وتعبئة شاحنات النقل .

واستمع المحافظ لملس لشرح مفصل من مدير عام شركة النفط بعدن عن آلية العمل في المنشأة وكذا مشروع إعادة تأهيلها .. مشددا على أهمية إنجاز المشروع للنهوض بمدينة عدن.