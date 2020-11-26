ندوة حوارية بسيئون حول تعزيز الحماية والحقوق للنساء 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

الخليج 365 - سيئون

نظم اتحاد نساء اليمن فرع وادي حضرموت بالتعاون مع مؤسسة مبادرون للتنمية، اليوم، ندوة حوارية حول تعزيز الحماية والحقوق للنساء والفتيات.



وأكد وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، استعداد السلطة المحلية لمساندة إتحاد نساء اليمن، بما يساهم في اشراكها في مختلف القطاعات، باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية المنشودة في المجتمع.

فيما استعرضت رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن فاطمة النوبي، نشاط الاتحاد في خدمة القطاع النسائي..داعية الى التعاون والتكامل من أجل تعزيز أوضاع المرأة في المجتمع.

وناقشت الندوة التي تأتي في اطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، محاور عن دور المرأة ومكانتها في الإسلام والعادات والتقاليد قدمتها الدكتورة رجاء مطلق، وحقوق المرأة في التشريعات الوطنية والدولية قدمها مدير مكتب حقوق الإنسان عمر العامريـ ودور السلطة المحلية في تعزيز الحماية والحقوق للنساء والفتيات لمدير إدارة تنمية المرأة بالوادي كفى جابر، ودور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحماية والحقوق للنساء والفتيات للناشطة قمر جابر.