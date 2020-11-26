شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تجدد قصفها المدفعي على مجمع إخوان ثابت بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي، اليوم، استهداف مجمع إخوان ثابت في مدينة الحديدة بقصف مدفعي.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية قصفت بعدد من قذائف الهاون على مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي في مدينة الحديدة.

وأضافت المصادر، إن القصف الحوثي يهدد بتوقف خطوط الإنتاج في المجمع الذي استأنف العمل.

وتعرض مجمع اخوان ثابت في مدينة الحديدة، لعمليات قصف مدفعي من مليشيات الحوثي، مطلع الشهر الماضي، مما أدى إلى احتراق ثلاثة مستودعات خاصة بالمجمع