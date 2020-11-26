- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تجدد قصفها المدفعي على مجمع إخوان ثابت بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ الحديدة
جددت مليشيات الحوثي، اليوم، استهداف مجمع إخوان ثابت في مدينة الحديدة بقصف مدفعي.
وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية قصفت بعدد من قذائف الهاون على مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي في مدينة الحديدة.
وأضافت المصادر، إن القصف الحوثي يهدد بتوقف خطوط الإنتاج في المجمع الذي استأنف العمل.
وتعرض مجمع اخوان ثابت في مدينة الحديدة، لعمليات قصف مدفعي من مليشيات الحوثي، مطلع الشهر الماضي، مما أدى إلى احتراق ثلاثة مستودعات خاصة بالمجمع
كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تجدد قصفها المدفعي على مجمع إخوان ثابت بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.