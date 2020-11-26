ناشط سياسي: دور النخبه الحضرمية في محاربة الإرهاب دور محوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

خاص- الخليج 365

قال الناشط السياسي عبد الرحيم صالح الماس غن دور النخبه الحضرميه في محاربة الإرهاب دور محوري فلا يستطيع أحد إنكاره فمنذ تشكيل النخبة الحضرمية واجهت المنظمات الارهابيه وقدمة الكثير من الشهداء في سبيل تحرير حضرموت من الإرهاب وباخص المكلا الذي أصبحت خالية من الإرهاب فقد حررت عاصمة حضرموت المكلا خلال فتره قياسية خلال 24 ساعه في عملية عسكرية ومخابراتيه واستبسالية نادرة وهذا مالا يستطيع أحد إنكاره فقد كانت المكلا على وشك أن تعلن اماره ارهابية .



وما استهداف النخبة الحضرمية من قبل حزب الإصلاح إلا ناتج عن النجاحات التي حققتها النخبة في محاربة الإرهاب وبما أن الإرهاب هو جزء من حزب الإصلاح فلا غرابه أن يتم الهجوم عليها من قبل اقلام حزب الإصلاح وقياداته.

وعلق تصريحات خاصة على تصريحات وزير الخارجية ضد النخبة الحضرمية حيث قال النخبة الحضرمية شكلت بقرار من رئيس الجمهورية كما شكلت النخبة الشبوانية والاحزمة الجنوبية الأخرى.

أما قول أن النخبة الحضرمية مليشيات هذا القول يندرج ضمن مخطط يستهدف النخبة الحضرمية التي حققت نجاحات في محاربة الإرهاب وضبط الأمن في أماكن تواجدها كما أن هذا القول الصادر عن وزير الخارجية يدل على مدى إفلاس .