العميد صالح سالم يكشف عن أسباب التباطؤء في تنفيذ اتفاق الرياض (حوار) 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

الشحات غريب

قال العميد صالح سالم صلاح أحمد، إن وضع القضية الجنوبية حققت نجاحات كبيرة متقدمة مقارنة بما كانت عليه بعد حرب 94 ،فقد وصل صداها إلى مختلف دول العالم وأصبحت بشكل ثورة مكتملة الأركان شعبيا ولها قيادة انتقالية من اكفأ وأخلص القيادات.



وأضاف صالح في حوار خاص لــ"الخليج 365"، بأنهم يعملون جاهدين وبعزيمة لا تلين ليلاً ونهاراً مع مختلف دول العالم للاعتراف بعودة دولتهم الجنوبية.

وإليكم نص الحوار..

◄ ما هي أسباب التباطؤء في تنفيذ اتفاق الرياض؟

التباطئ في تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض الجواب أولاً أن حزب الاصلاح فرع الاخوان لن يجعل للاتفاق الرياض مخرجا اطلاقا فهو يشعر أن اتفاق الرياض يجعله شريكا و ليس كما يريد متملكا بالشرعية ومستحوذا علي قراراتها وكل مقدراتها، و هذا الحزب مدعوم من قطر وتركيا، ولهذا فحزب الاصلاح هو المعرقل الرئيسي وبدعم وتمويل تركي قطري بامتياز.

◄ ماذا عن التدخلات التركية والإيرانية في اليمن؟

هذه التدخلات هي من أوصلت اليمن إلى هذا الوضع فتركياء وايران يبحثون عن موقع داخل اليمن من خلال دعم شركاء لهم في اليمن فإيران وجدت الحوثي وتركيا وجدت حزب الإصلاح وهولاء الشركاء وبدعم هولاء اوجدت إيران الحوثي في الشمال وفي خاصرة الخليج مع محاولة السيطرة على البحر الأحمر ومضايقة مصر والتحكم بالملاحة وكذالك تركيا أوجدت حزب الاصلاح وتم توجيه من قلب تركيا نحو الجنوب ليكمل السيطرة علي الجنوب والتحكم بموقعه الاستراتيجي بحر العرب وخليج عدن وباب المندب وجزء من البحر الاحمر بالاضافة إلى إحكام السيطره علي الجزء الجنوبي للخليج فهولا هم على اليمن والمنطقة فلابد من قطع يدهم.

◄ماذا عن حل الأزمه اليمنية؟

وفقا لهذا الحوار الدائر بين الشرعيه والحوثي لانه لم يستند علي معطيات حقيقية من واقع الارض ولهذا فلابد من حوار بين القوى الفاعلة علي الارض أولا داخل الشمال مع قواه الداخلة ومتزامن مع حوار بالجنوب مع قواه الداخلية فما دون ذالك لن يتحقق اي سلام .

◄ كيف ترى الوضع في حالة إتمام نجاح اتفاق الرياض؟

من أجل توجيه القوى كاملا و كعامل مشترك، وخلال مرحله معية وتحت رعاية التحالف للتحرير الشمال من الحوثي ومن ثم ياتي حوار شامل يتضمن الحوار مع الجنوب فالجنوب في هذه المرحلة شريك فاعل مع التحالف في تحرير الشمال من الحوثي لكنه في النهاية له قضية وطنية كبيرة فلا بد من حوار يرتضيه الشعب الجنوبي فهو صاجب الحق وهو صاحب القرار فمادون ذالك لن يتحقق سلام حتى وان تم تحربر الشمال من الحوثي هذا ماهو صائب فالجنوب شوكة ميزان السلام فمادون ذالك لن ياتي سلام اطلاقاً.

◄ كيف خان حزب الاصلاح التحالف العربي؟

حزب الاصلاح هو مشروع تركي عدائي في المنطقه لايمكن أن يكون حليفاً صدوقاً ومخلصا للتحالف ولهذا فنحن متوقعين خيانته منذ البداية.

◄ ما هو دور الأمم المتحده في التعامل مع الملف اليمني ؟

دور غير فاعل ويمسك العصاء بالمنتصف بين الحوثي وحزب الإصلاح المتحكم بالشرعية اليمنية وترك القوى الفاعلة وأصحاب القضية الكبرى الجنوب، واصبح الجنوب وكانه لايهم الامم المتحدة، فالامم المتحدة لم تدقق بالملف اليمني ولم تبحث عن أسباب الصراع باليمن.