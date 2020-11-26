المليشيا الحوثية تقصف أحياء سكنية بالتحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قصفت مليشيات الحوثي، الخميس 26 نوفمبر /تشرين الثاني 2020، الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة.
وقالت مصادر محلية في التحيتا، إن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مركز المدينة، مخلفة حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين.
وتستمر مليشيات الحوثي بخروقاتها وانتهاكات اليومية للهدنة الأممية باستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية.
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